Рогозин обвинил Маска в намерении «выдавить» Россию с космического рынка

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала» заявил, что основатель компании SpaceX Илон Маск продает Пентагону ракеты по заниженным ценам.

По мнению Рогозина, Маск запускает для Пентагона космические ракеты по заниженным ценам, которые являются «чистым демпингом».

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«Для того, чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от $40-50, иногда от $50-60 млн», — рассказал глава «Роскосмоса».

При этом, по информации Рогозина, американское военное ведомство платит Space X около $150 млн. за каждый пуск. Он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов «доплачивают» компании Маска, чтобы он вывел на рынок более дешевый продукт.

«И, конечно, Россия не может конкурировать», — резюмировал Рогозин.

Ранее Маск назвал стоимость разработки ракеты Falcon Heavy.