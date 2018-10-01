Российский ученый назвал открытия нобелевских лауреатов потрясающими

Профессор и руководитель лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ им. Ломоносова, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский прокомментировал «Газете.Ru» вручение премии.

«Это абсолютно потрясающая методика, это прорыв в терапии рака, — рассказал ученый. — Есть общий подход к лечению различных видов рака, но в каждом случае должен быть и индивидуальный. Как сказал один из членов комитета, если применять один из подходов, можно вылечить двух человек из 10, а если использовать комбинированный подход, можно вылечить 6 из 10.

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Это принципиально новая терапия, которая вместе с химиотерапией или радиотерапией может принести большой успех, — пояснил Животовский. — Методика заключается в том, что когда опухоль начинает расти, определенные блоки в иммунной системе дают ей такую возможность. Премия дана за то, что ученым удалось снять по крайней мере два таких блока.

Эллисон впервые разработал антитела для этого. Работа была проведена еще в 1994-1996 годах, а сейчас уже есть препараты на этой основе».