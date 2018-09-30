Глава минздрава Украины призвала снижать смертность танцами

И.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун призвала сограждан заниматься танцами, чтобы укреплять здоровье. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Супрун подчеркнула, что танцы повышают выносливость и помогают укрепить кости и мышцы. По ее словам, они также снижают артериальное давление, влияют на уровень холестерина в крови и улучшают психическое здоровье.

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«По результатам крупного исследования, в котором приняло участие около 48 тысяч человек, умеренная танцевальная активность уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них», — написала Супрун.

При этом она не указала, о каком именно исследовании идет речь.

Также глава ведомства отметила, что танцы улучшают социальные навыки и помогают работать более слаженно в команде.