Москвичам пообещали самый яркий звездопад в октябре

Жители Москвы смогут увидеть пик метеорного потока Дракониды в начале октября. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на данные Московского планетария.

По данным планетария, пик звездопада придется на ночь с 8 на 9 октября. В это время за час можно будет увидеть до 15 вспыхивающих метеоров. Отмечается, что поток Дракониды отличается яркостью — его метеоры имеют желтый и красные цвета.

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«Метеоры Дракониды желтые или красноватые, что позволяет с легкостью отличить их от других небесных тел. Скорость их вхождения в земную атмосферу сравнительно невысока, 20 км/с. Благодаря чему пропустить их практически невозможно», — сообщили астрономы.

При этом представители планетария подчеркнули, что звездопад можно будет увидеть только в случае безоблачной погоды.

Ранее сообщалось, что жители России увидят самый красивый звездопад года в августе.