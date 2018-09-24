Ученые назвали высокий рост фактором риска развития варикоза

Варикозное расширение вен угрожает высоким людям больше, чем низким, выяснили американские ученые из Стэнфордского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Circulation.

Участниками исследования стали более 400 тыс. человек. Ученые проанализировали их геном в поисках генов, повышающих риск развития варикоза. Помимо генетического анализа исследователи также использовали нейронные сети, чтобы выявить неочевидные факторы риска. Кроме 30 генов, связанных с варикозом и тромбозом вен, авторы работы также установили, что риск варикоза коррелирует с ростом участников и выше у высоких людей.

От варикозного расширения вен страдает в той или иной степени до 89 % женщин и до 66 % мужчин из числа жителей развитых стран. Среди уже известных факторов риска — беременность, сидячий образ жизни, пожилой возраст, повышенные физические нагрузки, курение и ношение высоких каблуков.