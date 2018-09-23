Испанские врачи нашли мертвую черепаху в вагине британки

В Испании врачи извлекли китайскую трехкилевую черепаху из половых органов женщины, обратившейся с жалобами на боли. Пациентка не помнит, как животное попало внутрь ее тела. О необычном медицинском случае сообщает испанское издание ABC.

26-летняя британка, отдыхавшая в Испании, обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. В ходе осмотра врачи обнаружили во влагалище женщины мертвую черепаху, которая стала источником серьезной инфекции половых органов. Предположив, что женщину могли изнасиловать, врачи вызвали полицию.

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По словам пациентки, она была на вечеринке со своими британскими друзьями, но не помнит, что там происходило. Через несколько дней после вечеринки у нее появились боли в животе и она обратилась в больницу. Женщина отказалась от расследования произошедшего.

Китайская трехкилевая черепаха распространена на востоке Китая и в Японии. Она способна достигать 17 см в длину.