СК объявил в розыск сбежавшего в США владельца подрядчика «Роскосмоса»

Следственный комитет объявил в международный розыск Сергея Сластихина — владельца строительной компании ООО «Инженерные системы», являющейся подрядчиком объектов «Роскосмоса». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя СК на заседании Басманного суда.

По словам следователя, Сластихин в настоящее время скрывается в США. По словам источника издания, знакомого с ходом расследования, владелец компании фигурирует в нескольких уголовных делах о мошенничестве при строительстве объектов госкорпорации. Отмечается, что ущерб может составлять «сотни миллионов рублей».

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Сейчас компания находится в состоянии банкротства. Отмечается, что «Роскосмос» прекратил сотрудничество с компаниями Сластихина около трех лет назад.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 200 млн рублей, принадлежащих адвокату Игорю Третьякову, которого обвиняют в мошенничестве по делу НПО имени Лавочкина.