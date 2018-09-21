Японцы высадили на астероид Рюгу два посадочных аппарата

Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на его поверхность два исследовательских зонда, которые займутся изучением его поверхности. Об этом говорится в твитере миссии. Станция прибыла к астероиду в июне этого года, накануне она начала снижение и высадила два ровера с высоты несколько десятком метров над поверхностью.

Каждый имеет цилиндрическую форму, диаметр 18 и высоту 7 сантиметров. Созданы они были в Институте космонавтики и аэронавтики Японского космического агентства при участии ряда японских компании и исследовательских институтов. На первом ровере установлена одна, на втором – три камеры. Главная задача – используя эти четыре камеры, построить стереоизображение поверхности Рюгу. Из дополнительных инструментов на аппаратах – оптические сенсоры, акселерометры и гироскоп.

Главной особенностью спускаемых аппаратов является их с способность к скаканию по поверхности. Такой способ передвижения выбран из-за чрезвычайно слабой гравитации астероида – в 60 тыс. раз слабее, чем на Земле.