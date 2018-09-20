На берегу Новой Зеландии нашли «гигантское пульсирующее существо»

В городе Окленд в Новой Зеландии на побережье обнаружено «гигантское пульсирующее существо». Об этом сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на очевидцев.

По данным Fox, посетители пляжа наткнулись на желеобразную субстанцию розового цвета. Они заметили, что существо подрагивало. При этом некоторые из очевидцев посчитали, что оно похоже на кратер вулкана.

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Позже выяснилось, что существо оказалось волосистой цианеей, гигантской медузой. Купол такой медузы может достигать двух метров в диаметре, а щупальца некоторых из них вырастают до 20 м. Эти медузы питаются планктоном, мелкой рыбой и другими микроорганизмами, а обитают в акватории Атлантического и Тихого океанов.

В 2017 году гастрофизики придумали, как готовить чипсы из медуз.