В «натуральном» йогурте оказалось больше сахара, чем в газировке

В большинстве магазинных йогуртов содержится больше сахара, чем в сладкой газировке, выяснили британские исследователи из Лидского университета и Университета Суррея. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Open.

Для того, чтобы йогурт считался продуктом с низким содержанием сахара, в 100 г йогурта должно содержаться не более 5 г сахара. Исследователи отобрали почти 900 образцов йогуртов и йогуртных продуктов из пяти крупных британских торговых сетей. Оказалось, что даже в «органических» йогуртах среднее содержание сахара составляет 13,1 г на 100 г продукта. В 100 г йогурта для детей содержалось 10,8 г сахара. Для сравнения, в 100 мл газировки содержится 10,6 г сахара. Лишь в 2% детских йогуртов содержания сахара не превышало 5 г на 100 г продукта.

Рекомендуемая норма потребления сахара составляет 30 г в день. И, если потребители в курсе, что газировка и пакетированные соки содержат много сахара, то йогурт считается здоровой пищей и не вызывает у покупателей опасений, что беспокоит авторов работы. Они призывают более внимательно относиться к информации, указанной на этикетках. Однако, учитывая прочие содержащиеся в йогурте питательные вещества и витамины, исследователи считают его лучшим перекусом, чем, например, шоколадный батончик.