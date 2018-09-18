Маск назвал имя первого лунного туриста SpaceX

Первым туристом, который отправится на Луну с помощью системы BFR, разработанной компанией SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маесава. Об этом сообщается в твиттере SpaceX.

Маесава известен как основатель магазина по продаже одежды Zozotown. Он также занимается коллекционированием искусства: так, в 2017 году он приобрел картину Жана-Мишеля Баскии за рекордные $110, 5 млн.

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«Привет! Я из Японии и я лечу на Луну», — заявил Маесава на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что SpaceX выбрала туриста для отправки на Луну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.