Суд арестовал 200 млн рублей обвиняемого по делу НПО Лавочкина

Бабушкинский суд Москвы вынес решение об аресте денежных средств адвоката Игоря Третьякова, которого обвиняют в мошенничестве по делу НПО имени Лавочкина, передает РИА «Новости».

По словам адвоката Третьякова, сумма арестованных средств составляет 200 млн рублей.

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«Его денежные средства находятся под арестом», — сообщил защитник.

Также суд принял решение о мере пресечения в отношении Третьякова.

«Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — постановил судья.

Как отмечается в ходатайстве следствия, при более мягкой мере пресечения обвиняемый сможет скрыться или оказать давление на свидетелей.

Ранее сообщалось, что Третьяков в суде не признал вину по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина.