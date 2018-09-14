Ученые: юго-запад Англии в древности был частью Франции

В формировании современных Британских островов участвовали не только древние континенты Авалония и Лаврентия, как считалось ранее, но и Арморика – часть суши, отколовшаяся от территории современной северо-западной Франции и примерно соответствующая региону Бретань. К такому выводу пришли геологи Плимутского университета, исследовавшие минералы в графствах Корнуолл и Девон на юго-западе Англии. Специалисты посетили 22 объекта: на местах произошедших 300 млн лет назад извержений вулканов им удалось взять необходимые образцы древней магмы. Результаты работы ученых приводит Nature. Химический анализ показал идентичность изъятых в указанной местности образцов с минералами континентальной Европы вообще и северо-западной Франции в частности. Геологи сумели установить четкую линию, по которой проходит граница между породами – от устья реки Экс на востоке до города Камелфорда на западе. К северу от границы состав геологических компонентов, характерный для Корнуолла, Девона и окрестных территорий, больше не встречается в Англии и Уэльсе.

Данными особенностями ученые объясняют обилие олова и вольфрама на юго-западе Англии, что редко встречается в остальной Великобритании, но характерно для Бретани и некоторых других районов континентальной Европы. На приведенных примерах сотрудники университета доказывают общие корни английского юго-запада и северо-запада Франции, которые когда-то были единым целым. Слияние Авалонии, Лаврентии и Арморики произошло примерно 400 млн лет назад.

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По словам исследователя вопроса Арьяна Дийкстры, полученные сведения позволяют переписать историю появления Британии.

«Хотя и нет видимой глазу линии, но существует четкая геологическая граница, которая отделяет Корнуолл и часть Девона от остальной Великобритании. У этих районов французское происхождение! Мы всегда знали, что около 10 тысяч лет назад можно быть пройти из Англии во Францию по суше. Однако теперь мы убеждены, что за миллионы лет до того связи двух стран были еще более крепкими. Раскрыта загадка богатых залежей минералов на юго-западе Англии!»