Источник: дыра на МКС образовывалась постепенно

Центры управления полетами в Москве и Хьюстоне располагают данными о том, что утечка воздуха на МКС началась еще до того, как было обнаружено отверстие на «Союзе». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Источник подчеркнул, что таким образом теория о диверсии на станции не подтверждается. По его словам, датчики на МКС начали фиксировать падение давления за несколько суток до того, как было обнаружено отверстие.

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«Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым», — уточнил собеседник агентства.

Когда утечка достигла уровня в 0,8 миллиметра ртутного столба, было решено реагировать. По словам источника, данные о скорости утечки были российскому ЦУП передала американская сторона.

Кроме того, отметил он, если бы отверстие было сделано самим экипажем, то датчики зафиксировали бы падение давления сразу.

«Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось», — заключил собеседник агентства.

Ранее астронавты NASA ответили на предположения о саботаже на МКС.