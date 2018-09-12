В Роскосмосе объяснили отказ комментировать версию о сверлении «Союза» NASA

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что в госкорпорации не будут комментировать версии появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09» до окончания расследования, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Роскосмосе не спешат с объявлением результатов расследования, поскольку хотят сделать все качественно.

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«Не комментируем до окончания работы спецкомиссии, которая выдаст свои результаты. <…> Мы не спешим никуда, потому что хотим все сделать четко и с полученными ответами», — объяснил Устименко.

Ранее газета «Ъ» сообщила, что комиссия по расследованию инцидента на МКС считает приоритетной версию о повреждении обшивки «Союза» астронавтами из США.