В NASA не ответили на запрос «Роскосмоса» о психологическом состоянии астронавтов

«Роскосмос» направлял NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов в рамках расследования возникновения отверстия в «Союзе МС-09», однако американская сторона оставила его без ответа, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, в NASA сочли неэтичным разглашение информации такого рода.

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«Был такой запрос, но ответ со стороны NASA не отправлялся. Там его признали неэтичным», — заявил источник.

Также в американском космическом агентстве отметили, что раскрытие данной информации противоречит требованиям о неразглашении персональных данных.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Прокопьев показал, как латал дыру на МКС.