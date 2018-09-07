Источник: уволившихся сотрудников РКК «Энергия» проверят по делу об утечке воздуха на МКС

Уволившихся сотрудников РКК «Энергия» проверят в рамках расследования инцидента с утечкой воздуха на корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, проверяются дела сотрудников, которые уволились в момент, когда корабль уже был изготовлен, но не был отправлен на «Байконур».

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«Проверяются обстоятельства, по которым человек уволился. Одна из рассматриваемых версий, что один из сотрудников решил таким образом отомстить корпорации перед увольнением», — подчеркнул источник.

Ранее источник сообщил, что обшивку корабля «Союз» просверлили намеренно, так как внутри корабля не было предусмотрено работ, предполагающих сверление.