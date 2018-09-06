Источник: обшивку корабля «Союз» просверлили намеренно

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что повреждение космического корабля «Союз МС-09», из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, было намеренным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, внутри корабля не было предусмотрено работ, предполагающих сверление, поэтому сверло, скорее всего, было использовано намеренно. К таким выводам пришла внутренняя комиссия РКК «Энергия», расследующая инцидент с отверстием в корпусе корабля.

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«Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев заявил, что дыру в корабле «Союз МС-09» на МКС мог просверлить психически неустойчивый член экипажа, который захотел вернуться домой.