Источник: сотрудники РКК «Энергия» знали о повреждении корабля «Союз»

Три источника, которые связаны с ракетно-космической отраслью, сообщили новые подробности об утечке воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам одного из источников, сотрудники ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» знали о повреждении и на финальной стадии сборки заделали отверстие при помощи специального клея.

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«Комиссия… склоняется к мнению, что отверстие было сделано в бытовом отсеке корабля «Союз» еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе», — заявил другой источник.

Он добавил, что в настоящее время изучается книга замечаний, куда вносится вся информация о ходе производства и испытаний космического корабля. Еще один источник исключил возможность того, что корабль был «просверлен» на Байконуре, как маловероятную.

Ранее источник «Газеты.Ru», знакомый с предварительными результатами расследования, рассказал, что дыру на корабле «Союз», из-за которой выходил воздух с МКС, сделал человек, собиравший «Союз».