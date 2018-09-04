Источник рассказал, кто по ошибке продырявил корабль «Союз»

Источник «Газеты.Ru», знакомый с предварительными результатами расследования, рассказал, что дыру на корабле «Союз», из-за которой выходил воздух с МКС, сделал человек, собиравший «Союз» в РКК «Энергия».

Его фамилию и должность пока не называют.

«Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, просверлил не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями. А при проверке на герметичность показания были нормальные», — рассказал источник.

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Уже от себя специалист в ракетно-космической отрасли добавил, что косвенная причина произошедшего — уход из отрасли опытных работников.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев заявил, что дыру в корабле «Союз МС-09» на МКС мог просверлить психически неустойчивый член экипажа.