Источник рассказал, кто по ошибке продырявил корабль «Союз»
Источник «Газеты.Ru», знакомый с предварительными результатами расследования, рассказал, что дыру на корабле «Союз», из-за которой выходил воздух с МКС, сделал человек, собиравший «Союз» в РКК «Энергия».
Его фамилию и должность пока не называют.
«Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, просверлил не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями. А при проверке на герметичность показания были нормальные», — рассказал источник.
Уже от себя специалист в ракетно-космической отрасли добавил, что косвенная причина произошедшего — уход из отрасли опытных работников.
Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».
Ранее депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев заявил, что дыру в корабле «Союз МС-09» на МКС мог просверлить психически неустойчивый член экипажа.