В Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить психически неустойчивый космонавт

Депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев заявил, что дыру в корабле «Союз МС-09» на МКС мог просверлить психически неустойчивый член экипажа, который захотел вернуться домой, передает РИА «Новости».

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», — сказал Сураев.

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Депутат отметил снижение качества отбора космонавтов, но призвал не обвинять кого-либо из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование комиссии.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что обшивку корабля «Союз» могли просверлить в космосе.