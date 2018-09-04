Источник: все готовые к запуску «Союзы» проверят на производственный брак

Представители РКК «Энергия» проверят на наличие следов от сверла все корабли «Союз» и «Прогресс», которые хранятся на космодроме Байконур или находятся в производстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что утечка воздуха с космического корабля «Союз МС-09» могла быть вызвана преднамеренным воздействием дрелью в космосе.

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«Принято решение обследовать все имеющиеся и находящиеся в производстве корабли «Союз» и «Прогресс» на наличие следов производственного брака», — сказал источник.

Он отметил, что утечка воздуха поставила под угрозу жизни космонавтов на Международной космической станции (МКС). Чтобы ее устранить космонавты поставили заплатки.