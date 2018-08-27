Врачи определили оптимальное время сна

Врачи из Европейского общества кардиологии определили оптимальную длительность здорового сна, передает РИА «Новости».

Как пояснил ведущий исследование доктор Эпайминондас Фонтас, медицине мало что известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.

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По итогам исследования ученые обнаружили, что сон, который длится менее шести часов в сутки, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время как продолжительный сон более восьми часов — уже на 33%.

Таким образом, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов заявил, что длительный сон негативно влияет на человека.