Назван «самый вредный» из продуктов питания

Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда, заявила, что кокосовое масло является «чистым ядом». Об этом пишет Business Insider.

Во время лекции во Фрайбурге профессор рассказала о вреде, которое может нанести кокосовое масло, если его употреблять в пищу. Она заявила, что оно является «одним из худших [продуктов], которые только можно съесть».

Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — это в два раза больше, чем свиное сало и на 60% больше, чем говяжий жир. Она отметила, что масло кокоса повышает содержание «плохого холестерина» (ЛПНП — Липопротеины низкой плотности). Его переизбыток увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.