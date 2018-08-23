США анонсировали отправку экипажа на орбиту Луны

Вице-президент США Майк Пенс пообещал отправить американский экипаж на орбиту Луны до 2024 года. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, Луна является ключевым этапом в космической деятельности США.

Он также добавил, что американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.

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Пенс подчеркнул, что решение экс-президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о космической программе США.