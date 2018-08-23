В Китае раскопан древний город с пирамидой и следами жертвоприношений

Заброшенный город со ступенчатой пирамидой и следами человеческих жертвоприношений раскопали китайские и американские археологи на территории Китая. О находках они рассказали в статье в журнале Antiquity.

Шимао, древний город времен неолита, был обнаружен еще в 1976 году, однако до 2011 года никаких систематических раскопок не проводилось. Возраст города, по оценкам исследователей, составляет около 4300 лет. Он просуществовал около 500 лет, в наиболее успешные свои годы охватывая территорию до 400 гектаров. Пирамиду украшают изображения глаз и лиц, имеющих черты людей и животных одновременно. Она состоит из 11 ступеней, а на ее вершине ранее находились здания с деревянными колоннами и покрытыми черепицей крышами и огромные резервуары для воды. Найденные артефакты указывают, что на вершине пирамиды велась обычная повседневная жизнь. Здесь, по словам исследователей, жили правители города.

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Жертвоприношения в городе были весьма распространены — исследователи нашли множество ям с черепами. Их анализ показал, что часть останков принадлежит жителям другого города, возможно, эти люди были пленниками.

Ранее считалось, что город был построен примерно в то же время, что и Великая китайская стена. Однако новые данные показывают, что он существовал уже задолго до нее.