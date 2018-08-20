У замгендиректора РКК «Энергия» изъяли полмиллиона рублей мечеными купюрами

У заместителя генерального директора РКК «Энергия» Алексея Белобородова изъяли меченые купюры общим номиналом 500 тысяч рублей, а также €28 тысяч и доллары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По имеющимся данным, обыск проводился, в том числе, и на месте работы Белобородова. Ранее эти деньги были переданы подчиненному замгендиректора «Энергии» во ходе оперативных мероприятий, которые проводили сотрудники управления «П» ФСБ. Как отмечается, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения замгендиректору.

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«Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Белобородова и двух его подчиненных меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что задержанного Белобородова, а также двух его подчиненных, обвиняют в покушении на мошенничество.