В Москве на Варшавском шоссе поселилась лиса

В Москве, в районе Варшавского шоссе неподалеку от метро Тульская поселилась лиса. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru», снявшему дикого зверя на видео, рассказали сотрудники находящегося по близости учреждения. «Лиса поселилась у нас больше месяца назад, она добродушная, заигрывает с людьми, а наши сотрудницы подкармливают ее, — рассказал охранник учреждения. – Правда, на днях она загрызла котенка».

По словам сотрудников учреждения, лиса вырыла нору во дворе у забора, и обычно выходит гулять по утрам, при этом некоторые работники утверждают, что на территории поселились сразу две лисы – крупная и поменьше. С начала лета в Москве фиксируется все больше случаев встреч жителей Москвы с лисицами. Как глава рассказал столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, около 70% звонков, поступивших на горячую линию, — это сообщения о лисах. Лисы приходят в город, где сократилось количество животных, питавшихся отходами: бесхозных кошек и собак, грызунов, птиц.

Специалисты предупреждают, что трогать лис руками категорически запрещено, ибо они могут быть переносчиками бешенства.