Источник: на космодроме Байконур могут сократить персонал

На космодроме Байконур может сократиться персонал, это же может произойти в других подразделениях Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который обслуживает наземную инфраструктуру Роскосмоса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Байконуре.

Источник заявил, что в подразделениях ЦЭНКИ с 15 августа начался «очередной этап «оптимизации», который подразумевает сокращение численности персонала.

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Сведения об уменьшении численности персонала ЦЭНКИ, включая космодром Байконур, подтвердили в пресс-службе центра.

«В рамках задач по диверсификации ракетно-космической отрасли и подготовке к акционированию ЦЭНКИ на Байконуре проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности», — заявили в пресс-службе.

Представители ЦЭНКИ добавили, что на космодроме занимаются устранением дублирующих функций и меняют технологические процессы — это может привести к сокращению персонала космодрома.

Ранее сообщалось, что космодром Байконур приостанавливает пуски.