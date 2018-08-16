Врачи удалили из глаза женщины линзу, пробывшую там 28 лет

Британские врачи нашли в глазу женщины контактную линзу, которая пробыла там 28 лет. Необычный медицинский случай они описали в журнале BMJ Case Reports.

Когда пациентке было 14 лет, она играла в бадминтон и получила воланчиком в глаз. При этом она, как ей показалось, потеряла контактную линзу. Спустя 28 лет ее начала беспокоить припухлость века, позже женщина нащупала под ним странную выпуклость. Офтальмолог выявил довольно крупную, 8х4х6 мм, кисту. Когда врачи удалили кисту и вскрыли ее, то были весьма удивлены — внутри находилась контактная линза.

Очевидно, при ударе воланчиком линза не выпала, а ушла под верхнее веко, где и осталась почти на 30 лет. Как ни странно, она не доставляла женщине неудобств — лишь поврежденное веко было слегка опущенным. После операции отек прошел.