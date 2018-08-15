В Пскове нашли «квитанцию» на оплату бороды

Старший научный сотрудник «Псковского археологического центра» Татьяна Ершова заявила, что в Пскове археологи обнаружили «бородовую копейку» времен Петра I. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, медная монета является так называемой квитанцией об уплате налога на бороду.

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Она также добавила, что найденная «бородовая копейка» датирована 1699 годом.

Ершова подчеркнула, что монета является подлинной и «имела хождение».

В прошлом году сообщалось, что в центре Москвы обнаружили надгробие приближенной Петра I.

Как отмечалось, на улице Большая Лубянка археологи обнаружили старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной Петра I.