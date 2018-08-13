Суд повторно арестовал главу НПО им. Лавочкина

Столичный Бабушкинский районный суд вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение им. Лавочкина» Сергея Лемешевского, которого обвиняют в хищении более 330 млн руб. у корпорации Роскосмос. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить частично, избрать в отношении Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 19 сентября 2018 года», — огласил решение судья Антон Мартыненко.

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Сторона обвинения запросила арест Лемешевского так как, по мнению следователей, обвиняемый мог попытаться скрыться от суда и органов следствия, а также оказать давление на своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что Лемешевского уволили из НПО им. Лавочкина.