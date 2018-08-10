На пляже в Австралии нашли зубы гигантской акулы

На одном из австралийских пляжей в регионе Ян-Джуке обнаружили зубы доисторической мега-акулы. Об этом сообщает портал Phys.org.

По данным портала, зубы жившей 25 млн лет назад гигантской акулы были найдены палеонтологом Филиппом Маллали.

Как отмечается, длина зуба мега-акулы составляет около семи сантиметров.

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При этом такие акулы могли вырастать более чем на девять метров в длину.

В марте сообщалось, что в Австралии неизвестные похитили гигантский окаменелый зуб мегалодона, доисторической акулы, находившийся в секретном месте на территории объекта Всемирного наследия Австралии.

Как отмечалось, возраст зуба составлял 2-2,5 млн лет.