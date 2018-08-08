Путин поддержал инициативу об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении всех самолетов глобальной спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
Во время совещания у Путина Рогозин сказал, что с начала текущего года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС, с помощью которой можно отследить положение автомобиля и срочно вызвать помощь в случае необходимости.
«Это сотни спасенных жизней», — подчеркнул Рогозин.
По его словам, данной системой следует оснастить все самолеты, которые приобретают российские авиакомпании, а также те, что производятся на территории России. Он отметил, что это должно стать закрепленным в законе правилом.
«Я «за». Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством», — сказал Путин.
Ранее Рогозин заявил, что Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС.