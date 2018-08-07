Источник: один из двух запусков с космодрома Восточный перенесли на 2019 год

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Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный перенесен с декабря 2018 года на весну 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, намечавшийся на 6 декабря 2018 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и российским метеорологическим спутником «Метеор-М» перенесен на 2019 год.

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Отмечается, что таким образом в планах на текущий год с дальневосточного космодрома остается только один старт.

«Сдвиг в графике запуска составляет примерно три месяца, космический аппарат предполагается вывести на орбиту в конце первого — начале второго квартала 2019 года», — рассказал источник.

В Роскосмосе в свою очередь не стали комментировать эту информацию.

По словам источника, перенос пуска связан с задержками в изготовлении и испытаниях космического аппарата в корпорации ВНИИЭМ.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал увеличить количество пусков с Восточного.