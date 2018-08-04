NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало аудиозаписи миссии «Аполлон-11», в ходе которой астронавты США высадились на Луну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, специалисты NASA оцифровали 170 магнитофонных лент, которые были записаны во время миссии «Аполлон-11».

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При этом аудиозаписи высадки на Луну содержат более 19 тысяч часов хроники.

На одной из записей можно услышать легендарную фразу астронавта Нила Армстронга: «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».

В прошлом году сообщалось, что сумку, в которой Нил Армстронг привез образцы камней с поверхности Луны, выставили на аукцион.