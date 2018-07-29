Летевший в Москву адвокат Третьяков не вышел из самолета

Обвиняемый по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков, который должен был прибыть из Иркутска в Москву, вместе с другими пассажирами из самолета не вышел, передает РИА «Новости».

Третьяков должен был прибыть в аэропорт «Шереметьево» в воскресенье рейсом SU1445, однако среди вышедших из самолета его не было.

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Ранее сообщалось, что Третьяков скрывается от следователей, но позже адвокат опроверг эту информацию.

По имеющейся информации, Третьяков находится в отпуске. Он сам сообщил через СМИ, что отдыхает на озере Байкал и официально зарегистрирован участником фестиваля по аквабайку. Адвокат также заявил, что 29 июля он вернется в Москву.