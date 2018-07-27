Опрос: более половины россиян не верят в высадку астронавтов США на Луну

Более половины жителей России считают, что американские астронавты не высаживались на Луну в 1969 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результат опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 57% респондентов считают, что американцы никогда не высаживались на Луне. Отмечается, что они уверены в недостоверности документальных свидетельств экспедиции. Социологи добавили, что чаще такого мнения придерживаются люди со средним образованием — около 65% респондентов.

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При этом каждый четвертый опрошенный (24%) выразил уверенность в высадке астронавтов США на Луну, однако каждый пятый (19%) не смог дать четкого ответа на этот вопрос.

Опрос был проведен в конце мая текущего года среди двух тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в России могут построить лунную станцию с системой глубокого бурения.