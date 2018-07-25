Глава еще одного предприятия Роскосмоса уходит в отставку

Глава космического предприятия НПО «Техномаш» Дмитрий Панов уходит в отставку, передаетРИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.

«Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «НПО «Техномаш» (входит в периметр госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Панов покинет свой пост», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Панову будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли. Трудовые отношения с Дмитрием Пановым будут прекращены 3 августа.

Должность и. о. гендиректора «Техномаша» займет Владимир Власюк.

Ранее 30 июня источник сообщал, что генеральный директор НПО имени Лавочкина может покинуть свой пост. 25 июля стало известно, что на Лемешевского завели уголовное дело.