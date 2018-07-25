«Роскосмос» проверит всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли

Новое руководство «Роскосмоса» анонсировало проверки в отношении всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

Как отмечается, объявление о проверках последовало за возбуждением уголовного дела в отношении главы научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Устименко отметил, что теперь в «Роскосмосе» будут «жестче к этому относиться». Помимо проверок также планируется провести аттестацию.

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«Сначала сделаем необходимую ревизию, а потом станет понятно, кто за что должен понести определенные наказания», — заявил Устименко.

По словам руководителя пресс-службы, данные о результатах проверок будут переданы в компетентные органы. Они коснутся всех производств и компаний, находящихся в ведении «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что на руководителя НПО имени Лавочкина было заведено уголовное дело.