В СК расследуют дело о хищении 665 млн рублей при строительстве «Восточного»

Следственный Комитет (СК) России расследует дело о хищении 665 млн рублей при строительстве космодрома «Восточный». Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин заявил в интервью «Известиям».

Дело было возбуждено в отношении экс-сотрудника начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства Александра Никитина.

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По данным следствия, Никитин заключил контракт с одной фирмой и выдал ей 774 млн руб. в качестве аванса. После этого компания не выполнила предлагаемые работы. Из-за того, что глава «Спецстройтехнологий» злоупотреблял должностными полномочиями, средства в размере 665 млн руб. были утеряны.

Ранее сообщалось, что в «Роскосмосе» отказались комментировать задержание еще одного сотрудника ЦНИИмаш.