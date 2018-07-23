В России могут построить лунную станцию с системой глубокого бурения

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в России могут создать лунную автоматическую станцию, оснащенную системой бурения грунта на глубину до четырех метров, сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой бур уже разрабатывают воспитанники образовательного центра «Сириус».

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«Сегодня показывали интересные технологии, связанные с созданием лунного бура… Это возможность использовать бурение реголита на глубину до четырех метров… Мы вполне с удовольствием ее возьмем, и я порекомендую ее к адаптации, к созданию конкретного аппарата», — сказал Рогозин во время посещения образовательного центра в Сочи.

Главы Роскосмоса отметил, «Сириус» занят разработкой малых спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации.

Россия, согласно федеральной космической программе, планирует отправить станцию «Луна-27» в 2022 году. Она будет оснащена бурильной установкой, но с возможностью бурения только на глубину два метра.