Директор аналитического центра «Роскосмоса» объявил об увольнении

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что директор информационно-аналитического центра компании Дмитрий Пайсон, который фигурирует в деле о госизмене сотрудников ЦНИИмаш, подал заявление об увольнении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да (подал заявление. — «Газета.Ru»). Покинет пост с начала августа», — сказал Устименко.

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Представитель «Роскосмоса» не ответил на вопрос, планируется ли расформирование головного научного института отрасли ЦНИИмаш. Он отметил, что у него «нет информации» на этот счет.

Ранее источник назвал основных подозреваемых в деле о госизмене в «Роскосмосе». Он добавил, что обыски в кабинете Пайсона проходили из-за того, что он поддерживал дружеские связи с подозреваемыми.