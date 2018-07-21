В США решили продать личные вещи Нила Армстронга

Личные вещи Нила Армстронга, первого астронавта, который высадился на Луне, выставят на продажу на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, вещи астронавта будут выставлены на продажу в начале ноября нынешнего года, а затем в мае и ноябре 2019-го. Среди прочего покупатели смогут купить бойскаутскую кепку Армстронга и флаг университета Пердью, где он учился. Эти вещи побывали с астронавтом в полете на Луну.

Реклама

Отмечается, что также на продажу будут выставлены флаги США, ООН и американских штатов. Помимо них будут проданы серебряные монеты, которые были выпущены в память о космической программе «Апполон». Особенно ценным лотом станет золотая монета из коллекции космонавта.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, почему чихали американские астронавты.