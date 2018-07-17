В Иордании найден самый древний в мире хлеб

Археологи обнаружили остатки хлеба в кострищах, которые использовались охотниками-собирателями 14 тысяч лет назад, задолго до появления сельского хозяйства, сообщает The Guardian.

Среди останков хлеба были найдены следы камыша, бобовых, растений из семейства кабачковых, а также дикие злаки такие, как ячмень.

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«Раньше хлеб считался исключительно продуктом сельского хозяйства. Однако наши находки из Иордании датируются гораздо более ранним периодом, примерно 3 тысячелетиями ранее. Получается, охотники-собиратели умели изготавливать хлеб еще до того, как научились выращивать растения», — сказал Тобиас Рихтер, соавтор исследования из университета Копенгагена.

Ученые попытались воссоздать рецепт древнего хлеба, чтобы узнать, насколько его вкус отличается от современного.

«На вкус хлеб получился почти не соленым, что не совсем соответствует современным вкусовым предпочтениям», — сообщил Рихтер.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили самую древнюю мастерскую для мумификации.