В Египте найдена древнейшая мастерская для мумификации

Египетские археологи обнаружили древнюю мастерскую для бальзамирования рядом с пирамидами Гизы, сообщает SkyNews.

Мастерская, возраст которой составляет около 2500 лет, является частью огромного некрополя Саккара, расположенного к югу от Каира, рядом с древним городом Мемфисом. Мемфис — первая столица древнего Египта, а в Саккаре расположено множество храмов и захоронений.

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Среди артефактов археологи нашли серебряную погребальную маску с позолотой, а также канопы – специальные сосуды, в которые помещали органы мумифицируемого.

Канопы представляют особый исторический интерес, поскольку в некоторых из них сохранились остатки древних масел, которые использовались при бальзамировании. Это поможет ученым более подробно изучить процесс бальзамирования в древнем Египте.

Также неподалеку от мастерской, в шахтном помещении на глубине 30 метров археологи нашли коллективное захоронение, датируемое 664-404 г.г. до н. э. Погребальные камеры вырезаны прямо в скале и тянутся вдоль стен двух коридоров шахты.

Ранее сообщалось, что в Англии археологи нашли «руку бога».