Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Эксперты подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и членов его семьи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — сказала она.

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По словам Петренко, расследование дело об убийстве царской семьи в 1918 году продолжается, в настоящий момент ученые исследуют около двух тысяч документов.

«После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение», — добавила представитель СК.

Ранее «Газета.Ru» писала об имуществе семьи Николая II.