Рогозин распорядился о создании холдинга ракетного двигателестроения

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем твиттере сообщил о решении немедленно заняться созданием корпорации ракетного двигателестроения на базе НПО «Энергомаш».

«При посещении НПО «Энергомаш» приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой «Энергомаша» корпорации ракетного двигателестроения», — написал Рогозин.

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Объединенная ракетно-космическая корпорация выступила с предложением о создании холдинга предприятий ракетного двигателестроения в 2015 году, предложение было поддержано набсоветом ОРКК в 2016 году и правлением Роскосмоса в 2017 году.

Ранее СМИ США со ссылкой на источники в разведке сообщили об успешных испытаниях Россией гиперзвукового авиационного комплекс «Кинжал».