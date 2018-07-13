На Украине найдены останки женщины, похороненной живьем

На Украине в Тернополе, близ села Петриков, найдены останки женщины, похороненной живьем в одной могиле с умершим мужем. Возраст захоронения составляет около 3000 лет, о нем сообщает у себя в Facebook археолог Микола Бандривский, сделавший находку.

На то, что женщина была жива, указывает ее поза — она лежит на боку, обнимая мужа. По словам патологоанатомов, придать ей такую позу после смерти было бы проблематично. Исследователи предполагают, что она могла принять яд перед тем, как лечь в могилу. Также в захоронении были найдены бронзовые украшения и керамические предметы.

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Захоронение относится к Высоцкой культуре, распространенной в 1100-600 годах до н. э. на территории нынешней Украины Тернопольской области и частично Львовской в верховьях Западного Буга и верхних притоков Припяти. Конец культуры совпадает с началом скифского времени. Название происходит от Высоцкого могильника возле села Высоцко, Бродовского района Львовской области. В эти годы появились поселки на приречных дюнах и над заводями, жильем служили четырехугольные землянки.

Совместные захоронения мужчин и женщин в высоцкой культуре встречаются достаточно часто. Исследователи полагают, что в семье тех времен мужчина имел особый статус и захоронение жен живьем с умершим мужем практиковалось довольно часто.