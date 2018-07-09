«Кровавая» луна и Марс появятся на небе во время самого длинного лунного затмения века

«Кровавую» луну можно будет увидеть во время самого продолжительного в 21 веке лунного затмения, которое состоится 27 июля, сообщает The Independent.

Также, во время затмения наблюдатели смогут увидеть на небе Марс более ярким, чем обычно. Впервые за последние 15 лет планета пройдет так близко от Земли.

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Затмение продлится 1 час и 43 минуты и станет самым продолжительным в этом веке. Причина в том, что Луна пройдет на довольно большом расстоянии от Земли.

Лучшее место для наблюдения за «кровавой» луной, по мнению члена Королевского астрономического общества Роберта Массея, находится в Восточной и Южной Европе. В то время, как жители американского континента совсем не смогут увидеть затмение.

«Это действительно потрясающая и редкая возможность — увидеть на ночном небе одновременно лунное затмение и Марс. Это прекрасный шанс для фотографов», — говорит Массей.